Ilgiorno.it - Tragedia a Darfo Boario Terme: uomo trovato morto sotto un trattore ribaltato

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 19 febbraio 2025 – Unè statoalla ruota di un. È accaduto intorno alle 13.30 di oggi a, nel Bresciano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia e i soccorritori dell'Areu 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’. Che cosa sia accaduto di preciso non è ancora chiaro; i carabinieri di Breno sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i tecnici dell'Ats Montagna, competenti per gli infortuni sul lavoro.