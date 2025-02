Iltempo.it - Traffico di droga nel centro migranti, il cortocircuito dell'accoglienza. Cerno: "La terna che nessuno vuole sentire"

Un fiume didall'Albania arrivava a Roma attraverso autobus da Valona al Tibusa stazione Tiburtina o, solcando l'adriatico con gommoni fino in Puglia e da lì con auto a noleggio, laarrivava nella Capitale. In particolare arriva nelex Sprar, oggidistraordinaria perin viaa Riserva Nuova dove veniva stoccato. I carabinieri che questa mattina hanno eseguito tra Italia, Albania e Spagna 27 arresti su disposizione del Gip del tribunale di Roma, hanno accertato l'ingente quantità dimovimentata dall'organizzazione e hanno messo le mani su 900 chili circa di marijuana, 10 chili di hashish e diverse dosi di eroina. Sequestrati anche 90mila euro in contanti. Un caso che fa emergere ancora una volta il filo rosso che collega la criminalità organizzata e l'immigrazione irregolare.