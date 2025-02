Ilfattoquotidiano.it - Traffico aereo: il 2024 è stato un anno record, ma la troppa domanda ha messo in crisi il settore

Per Assaeroporti iluncon 219 milioni di viaggiatori. L’associazione degli scali nazionali non dice però che ilun“nero” per il trasportoin Europa. La crescita delladi trasporto hainil, portando a disservizi finora mai visti. Le conseguenze di ritardi e cancellazioni di voli per passeggeri e compagnie aeree si sono fatte sentire in particolare quest’estate. I vettori hsubito perdite stimate oltre 3 miliardi di euro, con un totale di 17 milioni di minuti di ritardo cumulato sui voli, in incremento del 48% rispetto al 2023, secondo i dati Eurocontrol.Le compagnie aeree e gli scali aeroportuali si sono rivelati incapaci di gestire questa crescita tumultuosa. In tale contesto, le compagnie aeree che haccumulato più disservizi durante la loro attività in Italia sono Ryanair (38%), WizzAir (19,5%) EasyJet (10%) e Ita Airways (4,5%).