Tradimento e furia Napoli, squadra distrutta dalle parole del capitano

Arriva un annuncio che turba ladelper dellerilasciate da una bandiera del club partenopeo.Mentre laè in preparazione per la partita di Como fondamentale per il cammino nella lotta per il titolo arrivano delleche lasciano di stucco tifosi e città.Annuncio ein casa(LaPresse) – tvplay.itI tre pareggi consecutivi delhanno rallentato la marcia delladi Antonio Conte verso la conquista del quarto scudetto della storia azzurra. In queste ore l’ex ct della nazionale è impegnato nella preparazione della difficile trasferta di Como che farà da prologo alla super sfida contro l’Inter che dirà molto su quello che sarà il futuro delin questo campionato.Annuncio e, scoppia ladei tifosiSono arrivate come un fulmine a ciel sereno in casaledi Marek Hamsik che, al podcast Sport24Sk ha parlato della sua esperienza in azzurro e degli anni vissuti in Campania.