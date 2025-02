Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni turche: un delitto sconvolgente mostra un lato “inedito” di Ye?im

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nei prossimi episodi del serial turco(Aldatmak)? Gli spoiler rivelano che la soap con Vahide Perçin ci riserverà moltissimi colpi di scena, e tra qualche settimana vedremo Ye?im – la seconda moglie di Tarik – macchiarsi di unorribile. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.news: Burcu fa una mossa pericolosaNel corso delle prossime puntateassisteremo a una mossa decisamente pericolosa che Burcu deciderà di fare per ingraziarsi Güzide. La donna sarà determinata a fare di tutto pur di ottenere la custodia esclusiva del figlio Emre, e sarà in guerra con l’ex marito Vedat che reclamerà i suoi diritti sul bambino.Burcu sarà perfettamente consapevole che al processo la giudice difficilmente acconsentirà alle sue richieste, e per portarla dalla sua parte deciderà di farle un “regalo“.