Uominiedonnenews.it - Tradimento Anticipazioni Turche: Tarik Dona La Sua Eredità A Oyku!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ledirivelano un colpo di scena incredibile:decide di diseredare Ozan e Oylum, lasciando tutta la sua fortuna a. Yesim esulta, ma il suo trionfo durerà? Scopri di più!esclude Oylum e Ozan dall’tutto aLe prossime puntate disaranno cariche di tensione e colpi di scena.prenderà una decisione sconvolgente che cambierà per sempre il destino della sua famiglia: diseredare i suoi figli Ozan e Oylum, lasciando l’intera sua ricchezza a. Un colpo di scena che renderà Yesim incredibilmente felice, anche se cercherà di mascherare la sua gioia fingendo compassione per i figli di.Ma come si è arrivati a questa drastica scelta? Lerivelano che, deluso e arrabbiato per i continui conflitti con i suoi figli, farà preparare i documenti per revocare loro ogni diritto sull’