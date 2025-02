Brindisireport.it - Torre Guaceto: al via la prima pulizia spiagge di comunità dell’anno

Leggi su Brindisireport.it

- La riserva naturale disi prepara ad accogliere lainiziativa didell'anno, in programma per domenica 2 marzo, dalle 9:00 alle 12:30. Un importante momento di impegno civico e ambientale che invita cittadini, famiglie e associazioni a unirsi in.