Torre Annunziata 6mila euro di verbali in un giorno solo

I risultati dell’attività del Comando di Polizia Locale4 sequestri amministrativi, 12 sanzioni per revisioni scadute e circadi. E’ il bilancio dell’attività di controllo disposta nella giornata di ieri dal Comando di Polizia Locale in via Pastore, a ridosso dell’uscita autostradale diNord. Il potenziamento del Comando di Polizia Locale con l’arrivo dei nuovi agenti, sta consentendo un controllo maggiore del territorio.“Un controllo capillare noncon l’aumento di personale, ma anche con le nuove tecnologie. Ieri infatti è stato usato anche sistema operativo Targa System del nuovo impianto di videosorveglianza” afferma il vicesindaco con delega alla Polizia Locale Tania Sorrentino.L’attività di controllo non si è fermata aNord. Un’altra pattuglia è stata impegnata durante la giornata lungo il corso cittadino e le arterie laterali, elevando circa 60per infrazioni al Codice della Strada.