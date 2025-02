Lanazione.it - Tornano i sabato pomeriggi dedicati ai bambini alla Scuderia Pan di Mulinelli

Arezzo, 19 febbraio 2025 –aiPan di. Il 22 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.30 ipotranno passare qualche ora all'aria aperta in compagnia dei pony e dei tanti altri animali del maneggio. Impareranno coma si accudiscono gli animali nel pieno rispetto delle loro esigenze. E poi ci sarà anche un momento in cui potranno salire in sella e fare divertenti giochi con gli altri. L'esperienza si tiene in un ambiente in mezzo ad un bosco attraversato da un ruscello. Per info e prenotazioni Francesca (334/1545975) o Sonia (339/3831416)