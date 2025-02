Amica.it - Torna stasera in tv su Rai 2 (e su RaiPlay) Marco Giallini nei panni di "Rocco Schiavone": ecco le novità della sesta stagione

Leggi su Amica.it

La parola più usata per descriverlo è disilluso. Perché anche le granitiche certezze disembrano sciogliersi sotto il sole cocente dell’Argentina. Sì, avete letto bene. Il Vicequestore di Aosta, in questache iniziain tv alle 21.25 su Rai 2 (e su, dove ci sono già tutte), lascia spesso le sue montagne. Prima per Roma. Poi per un viaggio molto particolare in Sud America.a rimettersi il loden del poliziotto creato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini. Che quianche come co-sceneggiatore di queste 4 nuove avventure. Basate sui romanzi (editi da Sellerio) Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America? e Le ossa parlano.