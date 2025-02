Dilei.it - Torna la stampa animalier: gli abbinamenti vincenti a cui dare una chance

Leggi su Dilei.it

Appurato il sottofondo nostalgico a guile direzione della moda verso il futuro ma con lo sguardo sempre rivolto al passato, non vi è davvero più nulla che non ci si aspetti nel profondo. Alcuni ritorni sono attesi e sospirati nel ricordo di un’era modaiola che nella mente – ma non soltanto – è tuttora immortale, altri somigliano a piacevoli sorprese mentre, altri ancora, sono temuti enormemente. Tra questi, forse per la natura spavalda dell’estetica che manifesta, intimidendo, è da annoverare la. E di autentica natura si tratta, in fin dei conti.Nel corso della storia del fashion la fantasia maculata è stata indossata da tutta una moltitudine di personaggi, e in una moltitudine di modi, ma una cosa è rimasta invariata a dispetto del tempo: questa sarà sempre accostata alla figura della femme fatale, sinonimo di una sensualità aggressiva e ruggente.