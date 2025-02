Ilfattoquotidiano.it - Torna dalle Hawaii, sente un bruciore alle gambe e scopre di avere la malattia del “verme polmonare del ratto”: la diagnosi choc

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era appenata da una vacanza da sogno, e ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo. Una 30enne del New England ha viaggiato per 3 settimane tra Thailandia, Giappone ee al rientro a casa ha iniziato a stare male. Inizialmente si trattava di stanchezza imputata al jet lag, poi ha cominciato ad avvertire unche dai piedi si è estesobraccia con tanto di mal di testa forte. Giunta in ospedale, come riporta il New York Post, i medici sono riusciti ad arrivare a una: angiostrongiliasi, un’infezione parassitaria causataspecie Angiostrongylus, più comunemente Angiostrongylus cantonensis, noto anche come “del”.Le lumache possono fungere da ospiti intermedi e gli esseri umani possono essere infettati consumandole crudi o poco cotte.