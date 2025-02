Sport.periodicodaily.com - Torino vs Milan: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Appuntamento da non fallire per i rossoneri per centrare la qualificazione in Champions League obiettivo minimo stagionale.vssi giocherà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dalla sconfitta di Bologna che li ha fatti scivolare all’undicesima posizione con 28 punti. La squadra di Vanoli si trova in un momento piuttosto delicato dato che ha vinto solo due delle ultime dieci partite di campionato, che la costringono a dover ancora lottare per raggiungere la salvezza matematica.Reduci dalla brutta eliminazione dai plaoff di Champions League, i rossoneri devono ora necessariamente guadagnarsi la qualificazione al prossimo torneo continentale.