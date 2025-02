Oasport.it - Torino ospita la Final Six di Coppa Italia Femminile. Parte l’assalto alla Sis Roma detentrice del titolo

Sale la tensione, cresce la voglia di buttarsi in acqua per provare a portare a casa il primo trofeo stagionale e regalare tre giorni di grande spettacolo a tutti gli appassionati.è la location prescelta perre laSix diche si disputerà da domani a sabato nell’impianto dello Stadio del Nuoto. Sei squadre si sfidano per conquistare quellavinta lo scorso anno dSisnellagiocata al Polo Natatorio di Ostia contro l’Antenore Plebiscito Padova.L’equilibrio sembra regnare sovrano con almeno cinque squadre in grado di poter dire la propria in ottica vittoriae e la Brizz Nuoto come outsider di lusso che non ha nulla da perdere al cospetto delle grandi del panorama nazionale. Le gerarchie emerse dalle tredici giornate fin qui disputate assegnano i favori del pronostico al duo Sis-Ekipe Orizzonte Catania anche se la premessa essenziale è che in una partita secca tutto può succedere.