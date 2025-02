Inter-news.it - Topalovic si è preso l’Inter Primavera. Crescita graduale e costante!

Lukasi è conquistato un ruolo da protagonista nel. E lo ha fatto grazie alla volontà di migliorarsi mostrata giorno dopo giorno con i nerazzurri.IL PUNTO – Lukaè la dimostrazione di come sia sempre necessario attendere, che sia alo in prima squadra, un giovane calciatore prima di etichettarlo in un certo modo. Dopo un inizio di stagione un po’ a rilento, come prevedibile nel caso di un classe 2006 alla prima esperienza in Italia, il calciatore sloveno si è gradualmente affermato in maglia nerazzurra sia nel Campionatoche in Youth League.tra il rendimento attuale e gli scenari futuri alUN PROTAGONISTA – Grazie a unadovuta al duro lavoro, alla dedizione al sacrificio e alla disponibilità a migliorarsimente,è diventato un giocatore centrale nella rosa di Andrea Zanchetta.