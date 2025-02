Inter-news.it - Topalovic, allenamento con l’Inter dopo la prodezza con la Primavera!

Lukasi mette in mostra con lae Simone Inzaghi lo chiama in Prima Squadra. Per il classe 2006ad Appiano Gentile fra i grandi quest’oggi.PROTAGONISTA – Ventiquattr’ore assolutamente di spessore per Luka. Il centrocampista classe 2006, arrivato a Milano nell’estate del 2024 come colpo in prospettiva della dirigenza nerazzurra, ieri pomeriggio si è messo in mostra con ladi Andrea Zanchetta nella sfida di campionato contro il Monza. Entrato dalla panchina al 79?, al calciatore sloveno è bastato un minuto in campo e un pallone toccato per mettere in atto una vera e propria. Fantastico il gol diall’80’ che risulta praticamente imprendibile per il portiere del club brianzolo.Dallaalla Prima Squadra:inconIL GIORNO– In meno di ventiquattro oresi ritrovo in campo – d’, però – con la Prima Squadra.