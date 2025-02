Oasport.it - Tommaso Giacomel sboccia ai Mondiali ed è argento nell’individuale di Lenzerheide! Oro a Perrot

Leggi su Oasport.it

Si può sorridere di certo a(Svizzera), sede dei2025 di biathlon. Sulle nevi elvetiche, l’Italia ha interrotto il digiuna da podio e l’ha fatto, alla prima medaglia iridata () della carriera. Il 25enne trentino, dopo i quinti posti nella Sprint e nell’inseguimento, ha trovato la top-3 nella prova più lunga del programma, la 20 km individuale.L’azzurro è stato autore di una grande gara, trovando un ottimo equilibrio tra frazioni di fondo e poligono. Un solo errore nell’ultima serie (4° bersaglio), ma questo non va a togliere nulla a quanto fatto dall’atleta nostrano. Si tratta della seconda medaglia mondiale in questo format per l’Italia al maschile, ricordando l’oro conquistato nel 1993 da Andreas Zingerle a Borovec (Bulgaria). In sostanza, ne è scesa di neve sui monti.