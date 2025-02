Gamerbrain.net - Tomb Raider 4-6 Remastered Recensione: Il ritorno di Lara dal passato

La saga diha lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi, evolvendosi attraverso generazioni di console e stili di gameplay. Dopo il successo della trilogia classica rimasterizzata, Aspyr ripropone tre capitoli meno celebrati ma cruciali nell’evoluzione diCroft: The Last Revelation, Chronicles e The Angel of Darkness. Un’operazione nostalgica che, pur riuscendo a riportare alla luce il fascino di un’epoca videoludica passata, evidenzia anche le debolezze strutturali di questi titoli.The Last Revelation: l’apice della formula classicaTra i tre giochi rimasterizzati, The Last Revelation (1999) è senza dubbio il più riuscito. Abbandonando la tradizionale formula dei viaggi in giro per il mondo, il titolo si concentra esclusivamente sull’Egitto, offrendo un’ambientazione suggestiva e coerente.