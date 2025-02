Sport.quotidiano.net - Toloi fuori controllo. Ederson distratto. Zappacosta solo

Leggi su Sport.quotidiano.net

CARNESECCHI 6 Non ha nessuna colpa sui tre gol incassati4 Dalla sua parte arrivano i tre gol avversari, si fa saltare sui contropiede. Poi si fa espellere da invasato DJIMSITI 5 È affondato anche lui in una difesa collassata nel primo tempo KOLASINAC 4,5 Male dietro su Jugtla, troppo veloce per lui. Serata difficile la sua CUADRADO 4,5 Davanti ha spinto tanto, si è anche procurato il rigore, ma dietro tutti gli affondi belgi sono arrivati dalla sua fascia DE ROON 5,5 Ha sofferto il più fisico Vanaken sia all’andata che al ritorno5 Colpevole sul secondo gol, e’ lui a farsi sfuggire Jashari. Fatica tutto il primo tempo6,5 Il migliore di sicuro. Poteva cambiare la serata con il palo che gli ha negato il 2-1. Suo l’assist per Lookman PASALIC 5 Si divora la rete del 2-1, non trova mai la profondità e non aiuta gli attaccanti DE KETELAERE 5 Ex di turno forse ha sentito la pressione sia all’andata che al ritorno, non combinando nulla.