Oasport.it - Tiro con l’arco, italiani nelle prime posizioni dopo le qualifiche agli Europei indoor

Leggi su Oasport.it

Prima giornata deglidicon2025 in quel di Samsun (Turchia) e l’Italia dà fin da subito segnali ben precisiqualificazioni sia delolimpico che del compound, mostrando che potrà essere una delle nazioni più competitive in questa rassegna continentale.In mattinata si sono disputate ledelolimpico e al femminile la classifica è stata monopolizzata da azzurre Chiara Rebati prima con 587 punti, Roberta Di Francesco terza a quota 583 a più uno su Lucilla Boari quarta. Le tre arciere sono tutte qualificate direttamenteottavi di finale così come è accaduto al maschile: Matteo Borsani ha concluso terzo con 585 punti, Alessandro Paoli è nono con 580 e Massimiliano Mandia è undicesimo con 578.Risultati che valgono anche il buon posizionamento per le gare a squadre: l’Italia maschile (Borsani, Mandia, Paoli) chiude al secondo posto con 1743 punti e in semifinale sfiderà la Moldavia, il 1752 del terzetto femminile (Boari, Di Francesco, Rebati) vale la prima posizione e l’accesso diretto in semifinale e affronteranno Islanda o Moldavia.