TikTok paga la multa | Ora servono controlli

La tutela dei minori sammarinesi. È partito tutto da qui, dall’impulso dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del Titano a tutelare il trattamento dei dati personali, rilevando – sostiene l’autorità – che da parte della piattaforma socialnon ci fosse stato il rispetto di tali regole. "A nostro avviso non è stata rispettata questa regola, cioè non sono state adottate le misure idonee a verificare l’età degli utenti in fase di accesso al social. Questa è la base giuridica del provvedimento", spiega l’avvocata Patrizia Gigante, componente dell’Autorità, commentando la notizia delmento della sanzione da 3,5 milioni versati appunto nei giorni scorsi daproprio nelle casse della Repubblica. Il colosso tech cinese era stato infatti già sanzionato lo scorso ottobre poiché non avrebbe sorvegliato sulla corretta applicazione del regolamento sul trattamento dei dati per cui le norme prevedono che i minori di 16 anni debbano chiedere il consenso ai genitori per iscriversi ai social network.