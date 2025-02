Inter-news.it - Thuram: «Rivedo ogni partita con papà! Lui duro, c’è un aneddoto»

racconta un retroscena di famiglia legato alLilian e che dimostrata lo spessore del padre e dell’educazione ricevuta.RI-ANALISI – Oltre a parlare di Lautaro Martinez e Kylian Mbappe, Marcusha rivelato anche una routine che ha colLilian: «Guardo tutte le partite con mio padre,volta che finisco ladevo rivederla conper capire quello che ho fatto bene, e non sono tante, e quello che ho fatto male, che quando parlo con lui sono tante. Lo faccio in modo da capire gli errori da non rifare nella prossimaè andato oltre per equilibrarci, è stato a volte piùdi quello che doveva essere in modo da equilibrare questo modo di vista».e l’educazione ricevuta daLilianPADRE SEVERO – Lo stessoha poi raccontato unche dimostra l’educazione ricevuta dal: «Una volta a Parmavi rimprovera perché siete arrivati mentre lui parlava con un compagno.