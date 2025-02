Internews24.com - Thuram racconta: «Inzaghi è speciale, prendo in giro Mbappé per un motivo. Festa scudetto? Quando ho visto il Duomo pieno mi sono detto una cosa»

di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus, sie parla delle emozioni per lovinto lo scorso anno ma non soloIntervistato da Cronache di Spogliatoio, Marcussie parla del suo rapporto col padre Lilian ma anche col suo allenatore all’Inter, Simone. I consigli degli amici del papà, gli scherzi cone tanto altro.IL RAPPORTO CON PAPA’ LILIAN – «Io guardo tutte le partite con mio padre, dopo le partite ogni volta le devo rivedere con lui per capireho fatto bene emale. Penso che mio papà abbia esagerato dal lato. opposto per equilibrare, a volte è stato più duro di quanto avrebbe dovuto essere per riequilibrare questo modo di vivere. E ha funzionato. Inera molto severo? Su piccole cose a casa, non posso dirle,cose private.