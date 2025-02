Inter-news.it - Thuram: «Inter, era da stupidi non integrarsi. Vedi che rosa e gioco!»

parla del suo ambientamento veloce all’, facendo riferimento alla qualità dele dellaa disposizione di Simone Inzaghi.FACILE – Marcusnel corso della suavista a Cronache di Spogliatoio ha parlato di vari temi. Dal rapporto sul campo con Lautaro Martinez all’amicizia con Mbappe in Nazionale, fino ad arrivare al legame con papà Lilian. L’attaccante francese, che oggi ha lavorato a parte insieme ad un altro giocatore, ha parlato del suo veloce e rapido ambientamento all’: «Non penso sia difficilein una squadra che ha appena fatto una finale di Champions League. Prima del mio arrivo in Italia l’non aveva vinto il campionato, ma quandolae ilche fa puoi dire da fuori che sia la miglior squadra italiana. Penso che si debba esserea non riuscirci più che intelligenti a riuscire a giocare con loro.