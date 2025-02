Inter-news.it - Thuram e il legame con Mbappe: «Io lo prendo in giro, lui non può!»

parla del fortedi amicizia con. I due giocano in nazionale, ma si conoscono da quando erano dei ragazzini.– Arriva un altro estratto dell’intervista concessa da Marcusai colleghi di Cronache di Spogliatoio. Dopo aver parlato del suo rapporto calcistico con il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, Tikus ha risposto alla domanda invece sulcon l’asso del Real Madrid e suo compagno di Nazionale nella Francia Kylian. Quisvela qualche esilarante retroscena: «Ti piace prendere in? Molto, molto! Ogni volta che posso. Io ero a Clairefontaine, in una scuola di calcio, io sono 1997 e lui 1998, vuol dire che quando ho fatto il secondo anno, lui è arrivato. Io avevo 14 anni e lui 13. Lui può prenderti in? Non può! Non può, io sono secondo anno, ho un anno in più.