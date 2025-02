Juventusnews24.com - Thiago Motta a Prime Video: «Siamo pronti, ecco come affronteremo il PSV. Kolo Muani? Migliorerà ancora e ci aiuterà tantissimo. Su Gatti sempre titolare…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato così ai microfoni diprima di PSV Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore bianconeroha parlato prima del fischio d’inizio di PSV Juve, match per il ritorno dei playoff di Champions League, ai microfoni di.PAROLE – «, sappiamo che giocheremo contro un avversario forte. Dal primo secondo dovremo essere squadra, cercaredi andare avanti perché loro attaccano con tanti uomini. Dobbiamo giocare bene a calcio quando abbiamo la palla, creare tante occasioni.e speriamo di fare una grandissima partita».SU– «Si è adattato molto bene sia in campo che negli spogliatoio. Ha voglia di aiutare e fare gol, abbiamo un ragazzo in più che sta dando un grande aiuto.