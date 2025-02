Serieanews.com - Theo Hernandez shock: “Fuori rosa fino a giugno”. E il mercato…

Leggi su Serieanews.com

Il disastro diha buttatoil Milan dalla Champions e si è scatenato il mondo di tifosi e opinionisti contro di lui. Quali sono gli scenari?: “”. E il mercato. (Foto: LaPresse) – serieanews.comIl punto di rottura trae il Milan potrebbe essere arrivato al minuto 51 di Milan-Feyenoord, in quel momento assurdo in cui il francese si lascia cadere in area senza essere sfiorato.Per l’arbitro Marciniak non ci sono dubbi: simulazione, secondo giallo ed espulsione. Un’ingenuità che pesa come un macigno su un Milan in cerca del gol qualificazione. La prima ammonizione, poi, è persino più grave: un fallo evitabile a centrocampo, un gesto inutile che tradisce nervosismo e scarsa lucidità. I tifosi sono imbufaliti: errori così, in una partita di questa importanza, sono semplicemente imperdonabili.