Internews24.com - Theo Hernandez, multa in casa Milan? Ecco cos’è successo, dopo il Feyenoord…

di Redazione, mula inal rivale dell’Inter ieri sera,il Feyenoord la dirigenza dei rossoneri.Ilieri sera è uscito clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord ai margini della sfida andata in scena in quel di San Siro. L’espulsione del terzino dei meneghini, a inizio ripresa sul risultato di 1-0 in favore dei rossoneri (e quindi gara potenzialmente in discesa), ha completamente cambiato le sorti della gara. Dunque il club olandese – grazie anche alla superiorità numerica conquistatail forfait del francese dal rettangolo verde di gioco – hanno trovato la via del pari. Così in virtù delinanellato all’andata la qualificazione è scivolata in mano agli avversari di Conceicao. Bene, come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, la dirigenza della scuderia lombarda sta prendendo concretamente in considerazione dire il francese per la simulazione che ha portato l’arbitro ad estrarre il secondo cartellino giallo.