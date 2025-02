Ilnapolista.it - Theo Hernandez, il Milan sta pensando a una multa dopo l’espulsione in Champions (Gazzetta)

ieri è stato espulso inLeague per doppia ammonizione (il secondo giallo è arrivato per simulazione), compromettendo la qualificazione delagli ottavi. Sarà addio a fine stagione?non è più lo stesso, ilstadirloinLadello Sport scrive:Anche i capelli sono di un rosa ormai sbiadito, come le sue prestazioni e la voglia che mette in campo: del veroè rimasto pochissimo. In poche ore sui social è evidente l’umore di chi sfoga la delusione. È lui il grande colpevole. Zlatan Ibrahimovic lo dice in maniera indiretta: «Nella prima ammonizione tira la maglia all’avversario, sono cose che in campo succedono. Sul secondo cartellino l’arbitro è stato duro,non è un attore e perché dovrebbe simulare in una partita così?».