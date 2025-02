Ilnapolista.it - Theo Hernandez è irriconoscibile, So Foot lo definisce il “vuoto in rosa”

Sopiuttosto sconsolato nei confronti diche ieri sera ha praticamente firmato la sua cessione dal Milan. Eppure “due anni fa, per la precisione il 14 febbraio 2023, il Milan ha offerto una grande prestazione proprio a San Siro contro il Tottenham (1-0) negli ottavi di finale di Champions League“. In quella partita,lasciò il segno. “All’epoca il terzino sinistro francese godeva di grande stima nel Milan, essendo diventato uno dei leader a tutti i livelli di una squadra che cavalcava l’onda dello scudetto vinto pochi mesi prima. Un giocatore dal carattere forte, al quale però viene perdonato tutto, perfino i capricci“.Solole vide en rose, ilin, facendo il verso a la vie en rose.Leggi anche:, il Milan sta pensando a una multa dopo l’espulsione in Champions (Gazzetta)precipita in maniera inesorabile verso gli inferiCapriccio dopo capriccio si arriva al 14 febbraio 2025 e “