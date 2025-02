Calciomercato.it - Theo Hernandez al capolinea: fuori dai piani dopo la multa

Leggi su Calciomercato.it

L’analisi sul futuro di, destinato a lasciare il Milanil patatrac in Champions League: la società lo mette definitivamente ai marginiSergio Conceicao ci ha messo la faccia, ieri sera,l’uscita del Milan dalla Champions League, difendendo i suoi giocatori e prendendosi le responsabilità per l’eliminazione. Intendendo evitare la crocifissione in pubblica piazza dei singoli, in particolar modo. Ma è innegabile che l’espulsione del francese abbia cambiato l’inerzia della gara e indirizzato il doppio confronto a favore del Feyenoord.aldaila– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un cartellino rosso arrivato per una doppia ammonizione a dir poco evitabile, prima per una trattenuta a metà campo alla fine del primo tempo, quindi per una simulazione sanzionata in maniera impietosa dall’arbitro Marciniak.