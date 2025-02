Comingsoon.it - The White Lotus 3: Debutto record per la terza stagione, è la premiere più vista nella storia della serie

Leggi su Comingsoon.it

I numeri confermano il successo di The, in Italia disponibile su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti: laè statafinora da 4,6 milioni di spettatori solo in madrepatria.