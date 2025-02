Screenworld.it - The Umbrella Academy: annunciata una nuova serie (ma non è quello che pensate)

Dopo una lunga attesa, il mondo di Theè pronto per tornare a vivere sulle pagine dei fumetti con unaavventura. Grazie a Variety sappiamo che Gerard Way e Gabriel Bá, i creatori originali della versione cartacea, hanno annunciato il lancio di The: Plan B, un nuovo capitolo della saga che esplora il lato più oscuro della famiglia Hargreeves. Il focus questa volta è sulla Sparrow, il misterioso gruppo introdotto nell’adattamento Netflix della storia. I fan potranno finalmente scoprire la versione originale di questi personaggi e il loro impatto sulla storia principale.Dopo il caos scatenato nel volume Hotel Oblivion e la fuga in massa dei più pericolosi criminali della città, lasi trova di fronte alla sua sfida più ardua: affrontare altri membri della propria famiglia.