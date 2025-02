The Residence | trailer e immagini della nuova serie Netflix di Shonda Rhimes

Leggi su Cinefilos.it

Thedi132 stanze. 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa. Disponibile da oggi ilufficiale di The, il nuovo giallo diland, in arrivo solo sudal 20 marzo. La, di cui è stato rilasciato oggi anche il poster, è prodotta dae Betsy Beers e creata da Paul William Davies (Scandal, For the People).Uzo Aduba interpreta Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana. Conosciuta per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricercaverità e un occhio acuto per il comportamento umano, Cupp è la detective più ambita al mondo, nonché una grande appassionata di birdwatching. Con lei c’è Randall Park nel ruolo dell’agente speciale dell’FBI Edwin Park, incaricato di collaborare con Cupp durante una cena di Stato ad alta tensione.