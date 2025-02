Game-experience.it - The Last of Us Serie TV, è stata annunciata la data di uscita italiana della Stagione 2

Finalmente abbiamo unaufficiale per il ritornoTV di Theof Us: la2 debutterà il 14 aprile 2025, in contemporanea su HBO negli Stati Uniti e su Sky e NOW in Italia. Dopo il successoprima, che ha adattato fedelmente il primo capitolosaga videoludica di Naughty Dog, lariprenderà la storia cinque anni dopo gli eventi precedenti, seguendo le vicende di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) in un mondo sempre più pericoloso e imprevedibile.Come anticipato dal trailer con il mese di, la nuovasi concentrerà non solo sulla lotta per la sopravvivenza in un ambiente ostile, ma anche sulle complesse dinamiche emotive tra i protagonisti. A complicare ulteriormente la trama arriveranno nuovi personaggi chiave: Kaitlyn Dever interpreterà Abby, Isabela Merced sarà Dina, Young Mazino vestirà i panni di Jesse, mentre Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac) si uniranno al cast.