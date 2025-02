Game-experience.it - The Last of Us Online era “fantastico”, ma Naughty Dog l’ha cancellato per sviluppare nuove IP

Dog halo sviluppo di Theof Us, nonostante il gioco fosse in uno stato avanzato e ritenuto “” da Shuhei Yoshida, ex presidente dei Sony Worldwide Studios. La decisione non è stata motivata da problemi qualitativi, ma dalla necessità dello studio di focalizzarsi su nuovi progetti single-player, evitando di diventare uno sviluppatore esclusivamente dedicato ai giochi live service.Durante il podcast Sacred Symbols+ (grazie ad Eurogamer), Yoshida ha rivelato di aver giocato a Theof Use di averlo trovato eccellente. Tuttavia, Bungie, coinvolta nel progetto per la sua esperienza nei giochi live service, ha avvertitoDog sulle sfide legate al mantenimento e all’espansione di un titolo di questo tipo nel lungo periodo.Dopo attente valutazioni,Dog ha preferito abbandonare il progetto per concentrarsi su Intergalactic: The Heretic Prophet, una nuova IP di genere sci-fi hack ‘n’ slash presentata ai The Game Awards.