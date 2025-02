Screenworld.it - The Last of Us 2: i nuovi poster svelano la data di uscita (è molto vicina)

Il momento tanto atteso è giunto. Ladiper l’acclamata e premiata seconda stagione di Theof Us, serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award, è stata annunciata ufficialmente grazie aicharacterraffiguranti i tre protagonisti: Joel, Ellie ed Abby. Nelle immagini svetta la frase “Ogni scelta ha una conseguenza” accompagnata dallafissata per il 14 Aprile 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.di Theof Us 2 con Joel, fonte: Sky ItaliaOgnuna delle immagini è minimale, ma caratteristica ed evocativa. Possiamo vedere i personaggi di spalle che camminano su un sentiero sporco e rovinato dalla corruzione dell’infezione del cordyceps, ma ai piedi di ciascuno il percorso si poggia su basi diverse, legate al loro passato.