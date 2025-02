The Getfe cerca di vincere di nuovo nel Colosseo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 14:29:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:Luiriceve questa domenica a Real Betis in una riunione di Laliga in cui quelli di José Bordalásno di battere dinel loro feudo. Dopo un inizio spettacolare dell’anno, essendo la migliore squadra di Laliga da quando ha iniziato il 2025, gli azuloni raggiunti in questi giorni a prezioso pareggio contro l’FC Barcelona nele un altro contro il Sivigliacosa lo ha lasciato con Quattro vittorie di distanza da casa Ma senza ancora raggiungerlo nel feudo GetAfense.E lo sono Tre giorni consecutivi a cuiResiste la vittoria nel. 9 dicembre contro Espanyol Fu l’ultimo e, da allora, una sconfitta, l’ultimo 2024 contro il Maiorca e i suddetti disegni davanti a Barça e Siviglia.