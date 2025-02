Lapresse.it - ‘The Chosen: Ultima cena’, arriva nei cinema ad aprile

Leggi su Lapresse.it

Il creatore e produttore esecutivo Dallas Jenkins e la star Jonathan Roumie hanno svelato ieri a Times Square l’immagine chiave di Thecena, con ritratti della celebre fotografa Annie Leibovitz. Girato in formatotografico, Thecena racconta la Settimana Santa, la settimana più cruciale della storia, e debutterà sul grande schermo a pochi giorni dalla Pasqua, con un appuntamento nelle sale che coinvolgerà oltre 40 paesi, tra Sud America, Europa, Asia e Africa ed eventi di anteprima su red carpet in Brasile, Spagna e Messico. In Italia un’intera settimana, dal 10 al 16, sarà dedicata all’evento. Nel corso del 2025 la stagione sarà resa disponibile anche in streaming.Interpretato da Jonathan Roumie, Theè un dramma storico rivoluzionario basato sulla vita di Gesù, che viene narrata attraverso gli occhi di coloro che lo hanno conosciuto.