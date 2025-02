The Boys 5 | Jack Quaid condivide una sanguinolenta foto dal set

Leggi su Cinefilos.it

The5:unadal setSe c’è una cosa su cui si può scommettere in ogni stagione di The, è che Hughie Campbell finirà coperto di sangue, in un modo o nell’altro. Attualmente, le cineprese stanno girando la quinta e ultima stagione della serie Prime Video dallo scorso novembre e la starha ora condiviso una nuovadel dietro le quinte del set. Sebbene l’immagine non fornisca alcun contesto, sembra abbastanza chiaro che Hughie subirà un altro bagno di sangue quando lo show tornerà il prossimo anno.Nel finale della quarta stagione, Hughie e la maggior parte dei suoi compagni di squadra sono stati catturati dalle forze di Homelander (questeleggermente spoilerose sul set rivelano dove sono stati probabilmente mandati), lasciando in fuga solo Annie January – ora di nuovo potenziata come Starlight – e Billy Butcher.