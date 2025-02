Ilfattoquotidiano.it - Testa di topo negli spinaci congelati: “Pensavo fosse un cubetto più scuro, poi ho visto baffi e denti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Pensavaundipiùdegli altri, ma era ladi un. Brutta sorpresa per la signora Maria Grazia Ragusa, che nel cucinare le verdure si è trovata faccia a faccia con il ratto. La sua storia viene raccontata da Il Gazzettino. La donna abita a Budoia, in provincia di Pordenone, e nei giorni scorsi stava cuocendoed erbettequando “hounpiùdegli altri, ma ho pensato che si trattasse dipiù scuri o dimarcio o mal conservato, come talvolta succede di trovare”. Pochi minuti dopo, nel togliere la verdura dalla pentola, “ha intra“, capendo dunque che si trattava dellamozzata di un.Il giorno dopo si è recata al supermercato per segnalare il grave episodio e ha avvertito anche i Carabinieri, che l’hanno invitata a farlo presente pure all’autorità sanitaria: “Ho inviato loro mail e foto.