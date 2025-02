Fanpage.it - Testa di topo morto negli spinaci del supermercato, il disgusto della signora: “Chissà dov’è il resto”

Leggi su Fanpage.it

A Budoia, in provincia di Pordenone, una donna ha trovato ladi unin una confezione dicongelati acquistati in una catena di supermercati. Il caso segnalato alle autorità, nel frattempo le sono state offerte due nuove buste di verdura come risarcimento.