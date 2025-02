Puntomagazine.it - Terza ondata di attacchi hacker filorussi contro l’Italia: istituzioni finanziarie e settori strategici nel mirino

Leggi su Puntomagazine.it

GruppoNoName057(16) lancia un’diDDoS, industrie dell’armamento e trasporti pubbliciSi è verificata oggi lamattinata consecutiva diinformatici lanciati dal gruppofilorusso NoName057(16). Questa volta, gli obiettivi deglisono stati principalmente, industrie dell’armamento e aziende del settore dei trasporti pubblici, mettendo a serio rischio la sicurezza dei dati e la stabilità operativa di numerosi enti vitali per l’economia del paese.I principali bersagli di questiDDoS (Distributed Denial of Service) sono stati alcuni dei più importanti gruppi finanziari e industriali italiani, tra cui Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi e Danieli. I siti web di molte di queste realtà non sono al momento raggiungibili, segnando un ulteriore colpo alla sicurezza cibernetica nazionale.