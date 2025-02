Fanpage.it - Terza ondata di attacchi hacker filorussi all’Italia, nel mirino di NoName istituti finanziari e settore armi

Leggi su Fanpage.it

Nuovadi, per il terzo giorno consecutivo il collettivo filorusso057(16) ha cercato di mettere in down siti web di istituzioni e aziende italiane. Nelbanche, Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, la guardia di finanza e produttori di