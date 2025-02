Tvzap.it - Terremoto in Italia poco fa, la terra continua a tremare: la situazione

Leggi su Tvzap.it

Social.infa, la: la. Il territoriono si estende su più placche tettoniche, il cui movimento reciproco genera periodicamente dei terremoti. Per tale motivo il nostro Paese è ad alto rischio sismico. In queste ore una vasta zona del Sudè tornata a: vediamo nel dettaglio la. ( dopo le foto)Leggi anche:innella notte, un incubo: “Difficile vivere così”Leggi anche:di magnitudo 3.9 nella notte: panico e scuole chiuseLeggi anche: Tragedia alle terme, arrivano i controlli: poi la scoperta agghiaccianteLeggi anche: Muore a 14 anni in preda a dolori atroci e vomito, poi la scopertaai Campi Flegrei, magnitudo 3.1: laUn nuovoha colpito i Campi Flegrei oggi, 19 febbraio 2025,prima delle ore 16.