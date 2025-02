Ilrestodelcarlino.it - Terremoto alla Croce verde, dimissioni in blocco

Cinque dei sette membri del consiglio direttivo delladi San Benedetto si sono dimessi e fra questi il presidente Maurizio Galieni unitamente a volontari che ricoprivano cariche importanti come il segretario, il tesoriere, il responsabile di sede e dei militi. All’origine del caso ci sarebbero non meglio precisate cause di ‘divergenze operative’. All’interno della più importante organizzazione di pubblica assistenza da qualche tempo serpeggiavano malumori fra diversi punti di vista organizzativi che avevano creato correnti contrapposte e che adesso hanno portato all’azzeramento del consiglio, dove sono rimasti in carica solo due membri, compreso il vice presidente. Il nuovo consiglio era stato eletto nel 2023 e il presidente Galieni era stato riconfermatodirezione della pubblica assistenza, dove ricopriva anche l’incarico di responsabile della formazione.