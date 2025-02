Lettera43.it - Terra dei fuochi, il generale Giuseppe Vadalà nominato commissario unico

Il governo hailstraordinario per ladei, affidandogli «poteri straordinari legati alle attività specificatamente indicate dalla sentenza della Cedu». L’annuncio è stato dato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge sulla Pubblica Amministrazione. La premier ha sottolineato come il provvedimento «contenga misure mirate a risolvere la questione dell’inquinamento ambientale nella zona».Pichetto Fratin: «Ildovrà contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti»Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, in una nota ufficiale, ha ribadito che la nomina ha l’obiettivo di «contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti e di garantire interventi adeguati in risposta alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo».