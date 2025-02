Sport.quotidiano.net - Ternana, qui si decide il tuo campionato. Prima l’Ascoli, poi la Torres: serve il pieno

di Augusto AusteriTERNIPoca allegria e pochi tifosi alla ripresa degli allenamenti, ma tanto lavoro, voglia di rialzare la testa e una buona notizia. Iniziamo da quest’ultima, ovvero dal fatto che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Giuseppe Loiacono hanno escluso lesioni a carico dell’adduttore destro. Il difensore, infortunatosi a Campobasso, ha riportato soltanto una forte infiammazione e dunque potrebbe essere a disposizione fin dalla gara di domenica ad Ascoli (ore 15). La squadra è obbligata a metabolizzare in fretta l’inatteso passo falso di domenica scorsa, considerando che è in vista la rovente sfida con il team bianconero che vincendo a Pescara nel posticipo, ha confermato tutte le proprie potenzialità e ambizioni in ottica playoff. Se si aggiunge che a seguire i rossoverdi affronteranno laal "Liberati", sorge la sensazione che siamo di fronte a una fase che potrebbe rivelarsi decisiva nella rincorsa alla Virtus Entella.