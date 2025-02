Anteprima24.it - Tensione alla Provincia, Lombardi si scaglia contro un sindacalista: spintoni e insulti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSconcertante, che lascia senza parole. Il personaggio era noto per la sua risolutezza, non certo per il carattere focoso, e le intemperanze. Parliamo del presidente delladi Benevento, Nino, che nella mattinata di ieri, 18 febbraio, pare sia stato protagonista di uno spiacevole episodio che ha coinvolto il dirigente sindacale, Serafino De Bellis. Una discussione che sarebbe sfociata in una vera e propria aggressione fisica, conche addirittura avrebbe tentato dirsiDe Bellis con una testata, prima che alcuni dipendenti lo strattonassero via. Il diverbio si sarebbe innescato quando De Bellis presentatosi presso gli uffici dellaper raccogliere la sottoscrizione di un aderente al sindacato per le prossime Elezioni della rappresentanza RSU.