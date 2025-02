Agi.it - Tennis, stalker sugli spalti a Dubai. Ecco cosa ha spaventato Emma Raducanu

AGI - C'era la paura di unodietro le lacrime diche ieri, in occasione del suo match apoi perso contro Karolina Muchova, è andata a nascondersi dietro il giudice di sedia. Lata britannica stava per servire quando all'improvviso si è fermata: era per segnalare la presenzadi un uomo che il giorno prima le si era avvicinato in un luogo pubblico, mostrando "un comportamento ossessivo", ha poi fatto sapere la Wta in una nota. Il giudice di sedia ha così avvertito la sicurezza che ha allontanato lo, poi bandito da tutti i tornei dalla stessa Wta "in attesa della valutazione della minaccia che potrebbe rappresentare. Stiamo lavorando attivamente cone il suo team per garantire il suo benessere e darle il supporto necessario". Laha poi ripreso il match, cedendo però per 7-6 6-4.